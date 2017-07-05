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Теннисист Медведев бросил монеты в судью

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча с бельгийцем Рубеном Бемельмансом не раз выражал недовольство судейством.

Россиянин даже требовал заметить арбитра. Очевидно, что организаторы не могли удовлетворить подобную просьбу теннисиста. После окончания матча, когда Медведев собирал свою сумку, он бросил горсть монет в сторону судьи, видимо намекая на его предвзятость. Думается, такой поступок не останется безнаказанным. Завтра мы узнаем, какие санкции последуют в отношении российского теннисиста.

Напомним, Медведев проиграл во втором круге Бемельмансу со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3 и выбыл и турнира. В первом круге россиянин обыграл третью ракету мира швейцарца Стэна Вавринку.

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