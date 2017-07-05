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Мак прибыл в расположение ПАОКа

Источник:  ФК ПАОККомментарии

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак прибыл в расположение греческого ПАОК.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мак может быть арендован греческим клубом.

Напомним, Мак перешел в «Зенит» из ПАОКа летом 2016 года. В составе петербургской команды словак провел 17 матчей в РФПЛ, в которых забил четыре мяча, а также забил один гол в восьми встречах Лиги Европы.

ПАОК в сезоне-2016/17 занял четвертое место в чемпионате Греции и попал в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

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