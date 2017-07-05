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«Ливерпуль» утратил интерес к форварду «Лацио» Бальде Кейта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Calciomercato, «Ливерпуль» больше не заинтересован в приглашении нападающего «Лацио» Бальде Диао Кейта.

Согласно источнику, такое решение было принято после того, как итальянский клуб отверг предложение «красных» в размере 30-ти млн фунтов.

При этом источник уверяет, что «Милан» также выбыл из гонки за игрока, а «Ювентус» по-прежнему заинтересован в услугах воспитанника «Барселоны».

В минувшем сезоне серии А 22-летний форвард провел 31 матч, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач. Его трансферный лист оценивается в 25 млн евро, а контракт с «орлами» рассчитан до 2018 года.

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