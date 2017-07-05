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«Галатасарай» претендует на защитника «Зенита» Нету

Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Как сообщает Tuttomercatoweb, защитник «Зенита» Луиш Нету может перебраться в чемпионат Турции.

По информации источника, к игроку сборной Португалии проявляет интерес «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что питерский клуб планирует этим летом обновить защитную линию.

В минувшем сезоне РФПЛ 29-летний футболист провел 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.

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