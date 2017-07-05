«Галатасарай» претендует на защитника «Зенита» Нету
Источник: TuttomercatowebКомментарии
Как сообщает Tuttomercatoweb, защитник «Зенита» Луиш Нету может перебраться в чемпионат Турции.
По информации источника, к игроку сборной Португалии проявляет интерес «Галатасарай».
Ранее сообщалось, что питерский клуб планирует этим летом обновить защитную линию.
В минувшем сезоне РФПЛ 29-летний футболист провел 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.
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