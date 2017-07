Virtus.pro, Natus Vincere и Gambit Esports сыграют на DreamHack Masters Malmo 2017

Организаторы турнира DreamHack Masters Malmo 2017 представили список приглашенных команд.

Инвайты получили SK Gaming, FaZe Clan, North, Virtus.pro, OpTic Gaming, Gambit Esports, B.O.O.T-dreamScape, Astralis, G2 Esports, Natus Vincere, Fnatic, Immortals и Ninjas in Pyjamas.

What Defines A Master - DreamHack Masters Malmö 2017 Main Trailer Time for you to find out which teams are invited! #DHMasters pic.twitter.com/iRKZ6zSKPb