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Анна Дмитриева: Кузнецова стабильнее Макаровой

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завтра во втором круге Уимблдона сыграют две россиянки – Светлана Кузнецова Екатерина Макарова. Специально для «Советского спорта» комментатор Анна Дмитриева рассказала, почему шансы Кузнецовой предпочтительнее.

Светлана Кузнецова, когда бы на каком турнире не стартовала, всегда называется среди возможных победительниц. Она принадлежит к тем теннисисткам, которые могут выиграть у любой соперницы. Тем не менее, за ее продвижение мы всегда следим с большим напряжением. 

В этой паре отдаю предпочтение Кузнецовой: в этом сезоне она была гораздо надежнее и стабильнее, сильнее. Об этом свидетельствует и ее позиция в рейтинге – Светлана долгое время сохраняет место в первой в десятке. Макарова сейчас входит в топ-40.

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