Анна Дмитриева: Кузнецова стабильнее Макаровой

Завтра во втором круге Уимблдона сыграют две россиянки – Светлана Кузнецова Екатерина Макарова. Специально для «Советского спорта» комментатор Анна Дмитриева рассказала, почему шансы Кузнецовой предпочтительнее.

– Светлана Кузнецова, когда бы на каком турнире не стартовала, всегда называется среди возможных победительниц. Она принадлежит к тем теннисисткам, которые могут выиграть у любой соперницы. Тем не менее, за ее продвижение мы всегда следим с большим напряжением.

В этой паре отдаю предпочтение Кузнецовой: в этом сезоне она была гораздо надежнее и стабильнее, сильнее. Об этом свидетельствует и ее позиция в рейтинге – Светлана долгое время сохраняет место в первой в десятке. Макарова сейчас входит в топ-40.