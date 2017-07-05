Даниил Медведев – о своем поступке: Я был просто разочарован и сделал глупость

Российский теннисист Даниил Медведев принес извинения за то, что бросил монеты к судейской вышке на корте после поражения от бельгийца Рубена Бемельманса во втором круге Уимблдонского турнира.

«Я был просто расстроен – это не имело смысла, я прошу прощения. Я был разочарован тем, что проиграл матч – возможно были неверные судейские решения, такое происходит в спорте. Я был просто разочарован и сделал глупость», – цитирует спортсмена из РФ BBC.