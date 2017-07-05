Андрей Канчельскис: Лимит вообще надо убрать. Раньше я думал, что при нем игроки будут прогрессировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в российском футболе.

«Я считаю, что лимит вообще надо убрать. Я раньше был другого мнения: думал, что футболисты будут прогрессировать при лимите. Сейчас же сделал вывод, что при нем никакого развития нет. Но если все-таки выбирать, то схема 10+15 – самая оптимальная», – цитирует Канчельскиса RT.

Напомним, лимит в России действует по схеме «6+5», что предполагает выход на поле шести легионеров. Лимит «10+15» в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

Добавим, что переход на лимит на легионеров в заявке с сезона-2018/19 предусматривается в «Стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года».