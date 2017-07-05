Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 3:6Азаренко
Теннис  Маррэй6:3, 6:2, 6:2Браун
Теннис  Надаль6:4, 6:2, 7:5Янг
Теннис  Бемельманс6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3Медведев
Футбол  ЦСКА4 : 2Вииторул
Волейбол  Россия0 : 3Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Бордо» ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Хави Гарсии

Источник:  Le ParisienКомментарии

Как сообщает Le Parisien, хавбек «Зенита» Хави Гарсия продолжит карьеру в чемпионате Франции.

По информации источника, следующим клубом игрока станет «Бордо», который испанец пополнит на правах аренды.

Отмечается, что представитель лиги 1 не готов платить полузащитнику 800 тысяч евро в месяц, которые он получает в «Зените». Клуб ждет ответа от питерской команды, которая должна сообщить, какой процент зарплаты игрока она готова платить.

Не исключено, что «Зенит» согласится на условия «Бордо» и отпустит своего капитана этим летом.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛЗоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Галатасарай» претендует на защитника «Зенита» НетуКак сообщает Tuttomercatoweb, защитник «Зенита» Луиш Нету может перебраться в чемпионат Турции.«Ливерпуль» утратил интерес к форварду «Лацио» Бальде КейтаКак сообщает Calciomercato, «Ливерпуль» больше не заинтересован в приглашении нападающего «Лацио» Бальде Кейта.Мак прибыл в расположение ПАОКаПолузащитник «Зенита» Роберт Мак прибыл в расположение греческого ПАОК.Леандро Паредес: Переход в «Зенит» случился довольно неожиданноПолузащитник «Зенита» Леандро Паредес рассказал о деталях перехода в петербургский клуб.Агент Кришито: Доменико хочет продлить контракт с «Зенитом»Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д'Амико поделился мнением о положении своего подопечного в клубе.«Челси» согласовал трансфер РюдигераКак сообщает Sky Sports, состав «Челси» этим летом пополнит защитник «Ромы» Антонио Рюдигер.Алексей Сафонов: Если «Спартак» продолжит в том же духе, конкурентов у «Зенита» не будетИзвестный агент Алексей Сафонов – о фаворитах сезона РФПЛ.Алексей Сафонов: «Зенит» этим летом потратит не меньше 100 млн евроИзвестный агент Алексей Сафонов – о трансферной политике «Зенита».Лимит не про «Зенит». Колонка Сергея МикуликаЛимит не про «Зенит». Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – об изменении формата лимита на легионеров в РФПЛ.ЦСКА – все равно. Как новый лимит повлияет на жизнь лидеров РФПЛЦСКА – все равно. Как новый лимит повлияет на жизнь лидеров РФПЛ«Советский спорт» сделал попытку разобраться, для кого из ведущих клубов РФПЛ изменение формата лимита на легионеров станет головной болью.«МЮ» предложил за Морату 80 млн евро, но получил отказРуководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.Мигель Данни: Счастлив быть частью «Славии», это новый вызов в моей карьереПолузащитник «Славии» Мигель Данни рассказал о переходе в чешский клуб в своем инстаграме.Трансфер Шмейхеля в «МЮ» зависит от решения Де ХеаКак сообщает The Sun, руководство «Лестера» готово отпустить голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля в «Манчестер Юнайтед».«Зенит» предложил 20 миллионов евро за игрока «Спортинга» РуисаКак сообщает издание Diario de Noticias, «Зенит» предложил «Спортингу» 20 миллионов евро за полузащитника Алана Руиса.Кевин Бонифаци: Это правда, что «Зенит» сделал мне предложение21-летний защитник «Торино» Кевин Бонифаци подтвердил, что получил предложение от «Зенита».Где стоит продолжить карьеру Федору Смолову? (Опрос)Будущее нападающего сборной России Федора Смолова по-прежнему остается неопределенным.«Зенит» представит новую форму на стадионе «Санкт-Петербург»12 июля на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» представит форму сезона-2017/18, сообщает официальный сайт петербургского клуба.Спортивный директор «Кайрата»: Никаких действий по трансферу Аршавина не ведется«Кайрат» и «Зенит» не ведут переговоры о трансфере бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.«Бавария» отдаст Гнабри в аренду «Хоффенхайму», если не продаст Дугласа КостуПолузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри может перейти в «Хоффенхайм» на правах аренды.
Футбол
Дмитрий Сычев: Контракт с «Казанкой» даже не прочитал (видео)
Футбол
Агент Кришито: Доменико хочет продлить контракт с «Зенитом»
Футбол
ЦСКА обыграл чемпиона Румынии, Дзагоев вышел на замену
Футбол
Сычев вернулся в московский «Локомотив»
все новости
Бордо
Бордокалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Хави Гарсия
Хави Гарсиявсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы