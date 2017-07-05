«Бордо» ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Хави Гарсии
Источник: Le ParisienКомментарии
Как сообщает Le Parisien, хавбек «Зенита» Хави Гарсия продолжит карьеру в чемпионате Франции.
По информации источника, следующим клубом игрока станет «Бордо», который испанец пополнит на правах аренды.
Отмечается, что представитель лиги 1 не готов платить полузащитнику 800 тысяч евро в месяц, которые он получает в «Зените». Клуб ждет ответа от питерской команды, которая должна сообщить, какой процент зарплаты игрока она готова платить.
Не исключено, что «Зенит» согласится на условия «Бордо» и отпустит своего капитана этим летом.
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