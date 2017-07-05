Сборная России уступила Канаде в матче «Финала шести» Мировой лиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболисты сборной России в рамках «Финала шести» Мировой лиги в Куритибе потерпели поражение в трех партиях от команды Канады.
В следующем матче, который состоится 6 июля, подопечные Сергея Шляпникова встретятся со сборной Бразилии.
Отметим, что коллектив из Южной Америки накануне обыграл канадцев в четырех партиях.
Мировая лига. «Финал шести»
Группа J
Второй тур
Россия – Канада – 0:3 (23:25, 27:29, 17:25)
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