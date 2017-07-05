Торрес продлил контракт с мадридским «Атлетико»
Источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии
33-летний нападающий Фернандо Торрес продолжит выступления за мадридский «Атлетико».
Как сообщает пресс-служба «матрасников», сегодня чемпион мира и Европы в составе сборной Испании поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до лета 2018 года.
Mañana arranca el equipo y tendremos el honor de contar con @Torres ¡F9T ha ampliado su contrato! #TorresRojiblanco https://t.co/9nBnimKhqp pic.twitter.com/Z6VqlyfiKW— Atlético de Madrid (@Atleti) 5 июля 2017 г.
В минувшем сезоне примеры форвард провел 31 матч, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.
Добавим, что ранее «Атлетико» подвергся санкциям со стороны ФИФА и не сможет приглашать новых игроков до зимы следующего года.
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