Сергей Кирьяков: Необходимо исключить посредственных иностранцев, и все сдвинется с мертвой точки

Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков – о лимите на легионеров в российском футболе.

«Мое мнение на этот счет таково – необходимо разработать действительно разумную систему лимита на легионеров, чтобы играли только те иностранцы, которые намного сильнее наших футболистов, и не было засилья приезжих спортсменов среднего уровня, мешающих развитию молодых россиян. При этом какой эта система должна быть в деталях, я сейчас не готов сказать.

Однако необходимо исключить попадание в наш чемпионат посредственных иностранцев. И тогда, думаю, все сдвинется с мертвой точки.

Подтверждает ли такая резкая смена схемы лимита то, что в руководстве российского футбола заочно признали – нынешние «6+5» не очень-то себя и оправдали? Вполне может быть. Наверняка Виталий Мутко все это анализирует вместе со своими помощниками, делая выводы, что текущая схема является малоэффективной для нашего чемпионата – она мешает прогрессу российских игроков», – сказал Кирьяков, слова которого приводит «Газета».