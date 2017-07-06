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Макдэвид подписал восьмилетний контракт с «Эдмонтоном» на 100 миллионов долларов

Источник:  ХК «Эдмонтон Ойлерз»Комментарии

Канадский форвард «Эдмонтона» подписал новый контракт с «Ойлерз», сообщает пресс-служба команды.

По новому соглашению, которое рассчитано на восемь лет, 20-летний нападающий будет получать порядка 12,5 миллиона долларов в год. Общая сумма контракта составила порядка 100 миллионов долларов. Таким образом, Коннор стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, получивший контракт на 100 миллионов долларов. Ранее подобные контракты заключали Александр Овечкин (124 миллиона долларов), Ши Уэббер (110), Сидни Кросби (104), Илья Ковальчук (100).

Напомним, в минувшем сезоне Коннор стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 100 (30+70) очков в 82 играх. Также в его активе пять заброшенных шайб и четыре передачи в 13 играх плей-офф.

По итогам завершившегося сезона канадский хоккеист получил сразу три награды: «Арт Росс Трофи» (наибольшее количество очков в регулярном чемпионате), «Тед Линдсей Эворд» (лучший хоккеист по мнению игроков) и «Харт Трофи» (лучший игрок сезона).

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