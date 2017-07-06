Полузащитник «Ростова» Скопинцев продолжит выступать за «Балтику»

Полузащитник «Ростова» и молодежной сборной России Дмитрий Скопинцев продолжит выступать за «Балтику» на правах аренды.

«Руководителям нашего клуба удалось договориться о продлении аренды Дмитрия Скопинцева – лучшего игрока «Балтики» в весенней части минувшего первенства. Во вторник, 4 июля, он прибыл в распоряжение тренерского штаба «Балтики», - говорится на официальном сайте калининградского клуба.

Права на 20-летнего футболиста принадлежат «Ростову». Скопинцев был признан болельщиками «Балтики» лучшим игроком марта и апреля, а в мае вошел в тройку лучших игроков ФНЛ.

В минувшем сезоне в составе калининградского клуба принял участие в 12 матчах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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