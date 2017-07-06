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Волейбол  Бразилия- : -Россия
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Сергей Шляпников: Не смогли показать тот уровень, которого стоит ожидать от сборной

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал поражение от канадцев (0:3) в матче группового этапа «Финала шести» Мировой лиги.

«Первые два сета мы провели с канадцами на равных. Мы могли выиграть любой из них, а, может, даже и оба. К сожалению, мы этого не сделали, а в третьем сете потеряли концентрацию и не смогли показать тот уровень, которого стоит ожидать от сборной России», - приводит слова Шляпникова «Р-Спорт».

В следующем матче, который состоится 6 июля, сборная России встретится с командой Бразилии. 

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