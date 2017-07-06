Стефан Антига: Очень рады, что вышли в следующий этап «Финала шести» Мировой лиги

Главный тренер мужской сборной Канады по волейболу Стефан Антига поделился впечатлениями от победы над командой России (3:0) в матче «Финала шести» Мировой лиги.

«Мы очень рады, что вышли в следующий этап, хотя мы не показали свою лучшую игру, но смогли значительно сократить количество ошибок по сравнению со вчерашним матчем и в целом показали хороший волейбол.

Мы добились побед в двух тяжелых первых сетах и смогли воспользоваться этим преимуществом», - приводит слова Антиги «Р-Спорт».