Стефан Антига: Очень рады, что вышли в следующий этап «Финала шести» Мировой лиги
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Главный тренер мужской сборной Канады по волейболу
Стефан Антига поделился впечатлениями от победы над командой России (3:0) в
матче «Финала шести» Мировой лиги.
«Мы очень рады, что вышли в следующий этап, хотя
мы не показали свою лучшую игру, но смогли значительно сократить количество
ошибок по сравнению со вчерашним матчем и в целом показали хороший волейбол.
Мы добились побед в двух тяжелых первых сетах и смогли воспользоваться этим преимуществом», - приводит слова Антиги «Р-Спорт».
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