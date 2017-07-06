Доменико Кришито: Лучшие тренеры мира – итальянцы

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о работе на предсезонных сборах под руководством Роберто Манчини.

– Сегодня двадцатый день предсезонных сборов. Некоторые футболисты говорят, что так сложно не было со времен Спаллетти.

– Да как сказать, на предсезонных сборах всегда непросто, - приводит слова Кришито официальный сайт «Зенита». – Мы должны ежедневно тренироваться, чтобы как можно лучше подготовиться к следующему сезону. Да, мы много работаем, но делаем это с удовольствием.

– Вы работали с обоими итальянскими тренерами «Зенита». Они отличаются?

– У каждого тренера есть своя специфика. И Спаллетти, и Манчини – очень сильные специалисты. Сейчас же мы гораздо больше занимаемся тактикой, чем, например, в прошлом сезоне.

– Можно ли назвать Манчини типично итальянским тренером?

– Да, конечно. Ему присущ итальянский стиль и подход. И, конечно, здорово, что теперь он в «Зените», поскольку лучшие тренеры мира – итальянцы.