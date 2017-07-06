Доменико Кришито: Манчини звонил мне в мае, чтобы узнать о клубе

Защитник «Зенита» Доменико Кришито сообщил о том, что Роберто Манчини звонил ему перед тем, как принять предложение.

– Вся Италия удивилась, когда узнала, что Манчини уедет в Россию?

– Нет, все знают, что Манчини работает только с топ-клубами, а «Зенит» входит в их число, - приводит слова Кришито официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Мы всегда хотим побеждать и завоевывать титулы, а Манчини для этого прекрасно подходит.

– Можете раскрыть секрет: Манчини вам звонил, перед тем как принять предложение «Зенита»?

– Он мне звонил в конце мая, да. Хотел узнать подробности о городе, о клубе. Конечно, я ему все рассказал, как есть и отметил, что «Зенит» ставит перед собой только высокие цели. Манчини выразил уверенность в своем выборе. Сказал, что ему нравятся амбиции клуба.

– У вас Манчини экскурсию по городу заказывал?

– Ну, мы обязательно найдем на это время, а пока нам нужно работать.