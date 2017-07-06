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Доменико Кришито: Для меня большая честь быть капитаном «Зенита»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от назначения капитаном команды, а также прокомментировал переход Данни в «Славию».

– Вы новый капитан «Зенита». Рады?
– Да, для меня большая честь быть капитаном «Зенита», - приводит слова Кришито официальный сайт петербургского клуба. - Прошлом сезоне эту роль выполнял мой хороший друг Данни, а теперь капитанская повязка перешла ко мне. Большая ответственность, но я готов.

– Вы знаете, почему Данни перешел в «Славию»?
– Ему важно, чтобы его семья была счастлива, а мне – чтобы он сам. Вы знаете, что Данни мне как брат. Мы созваниваемся если не каждый день, то каждые два точно. Я счастлив, если счастлив он.

– Правильно ли я понимаю, что вы остаетесь играть в центре обороны?
– Да, вы знаете, что я могу действовать и слева, и в центре, так что как решит тренер, так и будет.

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