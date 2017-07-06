Сергей Ременник: У нас есть темп, но не хватает надежности

Российский гонщик, участник чемпионата Европы по ралли Сергей Ременник подвел итоги первой части сезона.

– На чемпионате прошли четыре гонки. Какие были самыми сложными?

– Греция и Кипр. Сначала я думал, что эти гонки будут похожи на то, что я ездил здесь – в Асбесте, Сатке, Адыгее, то есть трассы, где я понимаю, как ехать, – приводит слова Ременника Znak.com. – И мы показывали хороший темп, например, в Греции мы стабильно ехали вторыми. В желании получить максимальные очки за второй день ехали медленнее, чем хотели и быстрее, чем могли. Поэтому я допустил переворот и сход.

На Кипре мы выиграли квалификацию, два спецучастка первой секции, а потом начались проблемы. Накрылся насос, пропала центральная блокировка, без нее машина едет не как нужно и стремится не к прямой езде, а начинает много дрифтить. Это может очень красиво, но не очень быстро.

Потом начала разваливаться трансмиссия, и последнюю секцию мы доезжали на одной передаче. В конце уже все бренчало и гремело, и мы хотели уже просто пересечь финишную черту. Но из 240 километров – за четыре до финиша трансмиссия встала колом, и все.

По результату половины сезона мы пятые, а по выигранным спецучасткам – первые! У нас действительно есть темп, мы выбрали правильный класс, в котором мы конкурентоспособны, можем быть быстрыми, но, помимо скорости, нужна надежность. А именно ее нам пока не хватает. Где-то нам нужно придержать пыл и наступить себе на горло.