Сборная США обыграла Сербию и вышла в 1/2 финала Мировой лиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче группового этапа «Финала шести» Мировой лиги волейболисты сборной США обыграли команду Сербии.
Встреча, проходившая в бразильской Куритибе, завершилась со счетом 3:1 (25:22, 25:23, 19:25, 25:22) в пользу американцев.
Таким образом, США с четырьмя очками обеспечили себе выход из
группы, судьба второй путевки в полуфинал решится 6 июля в матче Франция –
Сербия.
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