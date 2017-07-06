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Руководство «Эвертона» провело переговоры с агентом Уэйна Руни

Источник:  Русская служба BBCКомментарии

Агент нападающего сборной Англии и «Манчестер Юнайтеда» Уэйна Руни встретился с президентом «Эвертона», чтобы обсудить возможный переход форварда в ливерпульский клуб, сообщает BBC.

По информации издания, Руни достанется «Эвертону» бесплатно, но клубу придется выплачивать ему зарплату в размере 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, Уэйн играл за «Ирисок» в 2002 - 2004 годах, а в системе клуба находился с 1995 года.

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