Руководство «Эвертона» провело переговоры с агентом Уэйна Руни
Источник: Русская служба BBCКомментарии
Агент нападающего сборной Англии и «Манчестер Юнайтеда»
Уэйна Руни встретился с президентом «Эвертона», чтобы обсудить возможный
переход форварда в ливерпульский клуб, сообщает BBC.
По информации издания, Руни достанется «Эвертону» бесплатно,
но клубу придется выплачивать ему зарплату в размере 250 тысяч фунтов
стерлингов в неделю.
Напомним, Уэйн играл за «Ирисок» в 2002 - 2004 годах, а в системе клуба находился с 1995 года.
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