Юрий Семин: Не исключаю, что Сычев еще сыграет за основу
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин
прокомментировал создание фарм-клуба «Казанка», который будет выступать в
Западном дивизионе ПФЛ.
«Казанка» – это хороший проект, ради нашего будущего. В
работе с молодежью очень большое значение имеет работа тренеров, ребята должны
понимать, для чего они сюда приходят. Они должны расти здесь!
Основная команда, конечно, будет взаимодействовать с «Казанкой»,
опыт работы с «молодежкой» у нас имеется. Да, и я не исключаю того, что Дима
Сычев еще сыграет за основу. Это в его силах», - приводит слова Семина
официальный сайт «Локомотива!
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