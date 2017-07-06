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Юрий Семин: Не исключаю, что Сычев еще сыграет за основу

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал создание фарм-клуба «Казанка», который будет выступать в Западном дивизионе ПФЛ.

«Казанка» – это хороший проект, ради нашего будущего. В работе с молодежью очень большое значение имеет работа тренеров, ребята должны понимать, для чего они сюда приходят. Они должны расти здесь!

Основная команда, конечно, будет взаимодействовать с «Казанкой», опыт работы с «молодежкой» у нас имеется. Да, и я не исключаю того, что Дима Сычев еще сыграет за основу. Это в его силах», - приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива!

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