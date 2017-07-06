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Денис Клюев: Цели «Казанки»? Победа в каждом матче и борьба за выход в ФНЛ

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Казанки», фарм-клуба «Локомотива», который будет выступать Западной дивизионе ПФЛ, Денис Клюев рассказал о целях команды на сезоне.

«Хотел бы от всего тренерского штаба поблагодарить руководство, болельщиков за оказанное нам доверие и предложение возглавить этот коллектив. Мы постараемся, чтобы наши игры проходили всегда интересно и, конечно, с победными исходами. Цели как всегда нужно ставить максимальные – это победа в каждом матче. Конечно, нужно побороться за выход в ФНЛ.

Большинство из тех ребят, которые собрались в «Казанке», только начинают свой путь в большом футболе, но при должном отношении к делу, я уверен, каждый из них может достигнуть больших высот, в том числе играть в основном составе «Локомотива».  И это еще одна важная задача для нас – тренерского штаба. Пусть фамилии этих игроков пока не на слуху, но я уверен, их еще узнают», - приводит слова Клюева официальный сайт «Локомотива».

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