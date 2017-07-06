Денис Клюев: Цели «Казанки»? Победа в каждом матче и борьба за выход в ФНЛ
Главный тренер «Казанки», фарм-клуба «Локомотива»,
который будет выступать Западной дивизионе ПФЛ, Денис Клюев рассказал о целях
команды на сезоне.
«Хотел бы от всего тренерского штаба поблагодарить
руководство, болельщиков за оказанное нам доверие и предложение возглавить этот
коллектив. Мы постараемся, чтобы наши игры проходили всегда интересно и,
конечно, с победными исходами. Цели как всегда нужно ставить максимальные – это
победа в каждом матче. Конечно, нужно побороться за выход в ФНЛ.
Большинство из тех ребят, которые собрались в
«Казанке», только начинают свой путь в большом футболе, но при должном
отношении к делу, я уверен, каждый из них может достигнуть больших высот, в том
числе играть в основном составе «Локомотива». И это еще одна важная задача для нас –
тренерского штаба. Пусть фамилии этих игроков пока не на слуху, но я уверен, их
еще узнают», - приводит слова Клюева официальный сайт «Локомотива».