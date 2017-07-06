Илья Геркус: «Казанка» заметно разнообразит жизнь на стадионе в Черкизове

Президент «Локомотива» прокомментировал создание фарм-клуба «Казанска», который будет выступать в Западном дивизионе ПФЛ.

«Казанка» – красивая история о железнодорожном братстве и футбольной романтике. Мы хотим, чтобы наша «Казанка» стала командой с «искринкой», чтобы она полюбилась нашим болельщикам, обрела нового зрителя. Сегодня мы собрались на Казанском вокзале, чтобы пожелать доброго пути «Казанке».

Нам очень не хватало второй команды. Её появление позволит клубной системе подготовки принять оптимальный вид – когда юноши переходят из Академии в молодежный состав и далее в «Казанку». Этот пошаговый переход позволит нам сохранить и довести до профессиональной зрелости воспитанников Академии. Перед ФК «Локомотив» ставится ряд стратегических задач и важнейшей из них является воспитание футбольной молодежи, доведение воспитанников до основного состава.

«Казанка» заметно разнообразит жизнь на нашем стадионе в Черкизове. Мы будем придумывать, креативить, развлекать. Надеемся, что для болельщиков станет доброй традицией обязательное посещение не только матчей первой команды, но и «Казанки», - приводит слова Геркуса официальный сайт «Локомотива».