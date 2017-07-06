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Раде Дугалич: Каждый матч я стараюсь работать над своей игрой

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Сербский защитник «Тосно» Раде Дугалич поделился впечатлениями от победы над загребским «Динамо» (1:0).

- Раде, как тебе матч против динамовцев?
- Соперник хороший, крепкая команда, которая умеет играть футбол, любит держать мяч, высокий класс у футболистов. Этот матч стал хорошей проверкой для нас, мы удовлетворены тем, как сыграли. А то, что не получилось – будем разбирать командой.

- Есть ли у тебя дополнительная мотивация перед такими играми с географическими для тебя соседями?
- Каждый матч я стараюсь работать над своей игрой, стремлюсь ее улучшить. А то, что загребцы - географические соседи, нет, это для меня неважно.

- Как настрой в преддверии следующей игры с земляками, клубом «Чукарички»?
- Настрой, как и на каждую игру, максимальный, на победу. «Чукарички» - молодая команда, которая хочет добраться до Лиги Европы в этом году, и я думаю, будет интересной игра.

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