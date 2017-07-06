Антон Заболотный: Искали моменты на контратаках, которыми и воспользовались

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный, забивший победный мяч в ворота загребского «Динамо» (1:0), поделился впечатлениями от победы.

- Антон, какую оценку ты можешь дать матчу против «Динамо»?

- По моему мнению, были два похожих тайма. «Динамо» больше владело мячом, но их владение было на своей половине поля. Как только они переходили центр поля, наши защитники и вратарь умело предотвращали опасные моменты. Мы искали моменты на контратаках, которыми и воспользовались.

- Каким показался многократный хорватский чемпион, сильнее македонского?

- Гораздо сильнее, во всех компонентах. «Динамо» - авторитетный клуб, регулярно выступающий в еврокубках, очень хорошая проверка перед началом чемпионата.

- Игра была плотной, но в момент гола удалось убежать в быструю атаку?

- Андрей Буйволов сделал передачу между полузащитниками соперника, я скинул мяч Максиму Палиенко и сразу пошел открываться за спину защитникам. Макс вовремя отдал передачу на «один на один» с вратарем, и я реализовал этот выход.

- Как в целом чувствуется игровой тонус команды?

- Команда в нормальном рабочем состоянии, все идет по плану.