«Барселона» выплатит Месси 50 млн евро за продление контракта
Источник: Sport.esКомментарии
Футбольный клуб «Барселона» выплатит форварду Лионелю
Месси бонус в размере 50 миллионов евро за продление контракта, сообщает Sport.es.
Накануне стало известно, что стороны договорились о
продление контракта до 2021 года, официальная церемония подписания состоится в
ближайшее время.
Сообщается, что в соглашении аргентинца будет прописан
пункт об отступных, которые составят 300 миллионов евро.
За время в «Барселоне» Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз признавался лучшим футболистом мира. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году.
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