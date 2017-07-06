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«Барселона» выплатит Месси 50 млн евро за продление контракта

Источник:  Sport.esКомментарии

Футбольный клуб «Барселона» выплатит форварду Лионелю Месси бонус в размере 50 миллионов евро за продление контракта, сообщает Sport.es.

Накануне стало известно, что стороны договорились о продление контракта до 2021 года, официальная церемония подписания состоится в ближайшее время.

Сообщается, что в соглашении аргентинца будет прописан пункт об отступных, которые составят 300 миллионов евро.

За время в «Барселоне» Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз признавался лучшим футболистом мира. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году.

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