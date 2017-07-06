Абель Санчес: Что болван-Макгрегор сможет сделать Мэйвезеру?

Известный тренер Абель Санчес выразил негативное отношение к поединку Флойда Мэйвезера с борцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

Поединок с их участием пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе.

– Абель, как вы относитесь к поединку Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора?

– Это фарс. Это бой любителя против одного из величайших боксеров нашей эры. Макгрегор никогда не проводил профессиональных боксерских поединков. Если Майдана, Кастильо, Берто — все эти имена, с которыми дрался Мэйвезер, не смогли ему ничего сделать, то как этот болван сможет?

– Их бой только повредит боксу?

– Абсолютно.

– Вам бы не хотелось этого боя?

– Он повредит боксу, люди увидят то, что этого не должно было быть сделано. Но Мэйвезер творит, что хочет.