Абель Санчес: Что болван-Макгрегор сможет сделать Мэйвезеру?
Известный тренер Абель Санчес выразил негативное отношение к поединку Флойда Мэйвезера с борцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.
Поединок с их участием пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе.
– Абель, как
вы относитесь к поединку Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора?
– Это фарс. Это бой любителя против одного из величайших боксеров нашей эры. Макгрегор никогда не проводил профессиональных боксерских поединков. Если Майдана, Кастильо, Берто — все эти имена, с которыми дрался Мэйвезер, не смогли ему ничего сделать, то как этот болван сможет?
– Их бой
только повредит боксу?
– Абсолютно.
– Вам бы не хотелось этого боя?
– Он повредит боксу, люди увидят то, что этого не должно было быть сделано. Но Мэйвезер творит, что хочет.