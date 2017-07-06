Бразилия – Россия. Начало текстовой трансляции в 21:05 (мск)

В рамках группового этапа «Финала шести» Мировой лиги волейболисты сборной России сыграют с командой Бразилии.

Встреча пройдет на арене «Байшада» в бразильской Куритибе и начнется в 21:05 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

В первом туре бразильцы обыграли канадцев (3:1), а россияне уступили тем же канадцам (0:3).

Напомним, в последний раз эти сборные встречались между собой в полуфинале Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, тогда победу в трех партиях (25:21, 25:20, 25:17) одержали хозяева Олимпиады.