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Эдуард Николаев: Ожидаю интереснейшей борьбы на «Шелковом пути»

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Шелковый путь».

«Я ожидаю интереснейшей борьбы на «Шелковом пути», потому что в категории джипов и грузовиков на соревнования приехали самые топовые спортсмены. Несмотря на то, что количество участников ралли-рейда небольшое, но основные действующие лица приехали, и сражение будет интересным.

Здесь выступит наш главный конкурент Жерар де Рой из «Ивекo», Алеш Лопраис, команда «Рено», которая очень неплохо себя показала на «Шелковом пути-2016» и на «Дакаре», - приводит слова Николаева Autosport.com.ru.

Напомним, «Шелковый путь» пройдет по территории России, Казахстана и Китая: от Красной площади в Москве, через Астану и Семей, вдоль Туркестано-Сибирской магистрали, через пустыню Гоби и финиширует в одном из древних городов Китая - Сиане. Общая длина маршрута – 9607 км, длина скоростных участков 4088 км. Грандиозное спортивное путешествие стартует 7 июля и завершится 22 июля.

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