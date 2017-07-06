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Дмитрий Сотников: У всех автомобили обновились, поэтому будет интересно посмотреть на других

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Шелковый путь».

«Я так понимаю, что у всех, включая Жерара де Роя, автомобили обновились. Поэтому будет интересно посмотреть на других. Посмотрим, кто как поедет, когда начнется гонка. Мы стараемся воспринимать старт спокойно, потому что нас ждет длинная гонка. Ехать достаточно долго, поэтому нам необходимо сохранить машину и стараться терять как можно меньше времени.

Маршрут пройдет примерно в тех же местах. Да, он немного изменился, но только в тех местах, где это было возможно. Вообще, мне нравится, что организаторы поменяли маршрут, ведь теперь люди увидят что-то новое. Это всегда привносит какой-то фактор непредсказуемости», - приводит слова Сотникова Autosport.com.ru.

Напомним, «Шелковый путь» пройдет по территории России, Казахстана и Китая: от Красной площади в Москве, через Астану и Семей, вдоль Туркестано-Сибирской магистрали, через пустыню Гоби и финиширует в одном из древних городов Китая - Сиане. Общая длина маршрута – 9607 км, длина скоростных участков 4088 км. Грандиозное спортивное путешествие стартует 7 июля и завершится 22 июля.

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