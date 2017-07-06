Россия проиграла Канаде в Мировой лиге, Сычев вернулся в «Локо», а «Арсенал» подписал Ляказетта. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.
Волейболисты сборной России в рамках «Финала шести» Мировой лиги в Куритибе потерпели поражение в трех партиях от команды Канады.
В параллельной встрече американцы обыграли сербов и вышли в полуфинал турнира.
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над бразильцем Тьяго Монтейро во втором круге Уимблдона.
А Даниил Медведев проиграл представителю Бельгии Рубену Бемельмансу.
Нападающий Дмитрий Сычев вернулся в московский «Локомотив» и будет выступать за фарм-клуб железнодорожников.
Лондонский «Арсенал» подписал долгосроный контракт с форвардом «Лиона» Александром Ляказеттом.
Футболисты ЦСКА нанесли поражение румынскому «Вииторулу» в контрольном матче.
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид подписал восьмилетний контракт с «Ойлерз» на сумму 100 миллионов долларов.
«Барселона» выплатит Лионелю Месси 50 миллионов евро за продление контракта.
Видео дня: Теннисист Медведев бросил судье несколько монет
Цитата дня: «Не исключаю, что Сычев еще сыграет за основу», - Юрий Семин.
Блог дня: Из простого охранника в сборную страны
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