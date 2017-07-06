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Александр Ляказетт: Глядя на Анри, я все детство мечтал оказаться в «Арсенале»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новичок лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт дал первый комментарий в качестве игрока столичного клуба.

Напомним, форвард перебрался в премьер-лигу из «Лиона» за 60 млн евро, что стало самым дорогим трансфером в истории «пушкарей».

«Конечно, я очень рад. Это легендарный клуб. Благодаря Тьерри Анри, а также другим французским игрокам, я все детство мечтал оказаться здесь. Сегодня эта мечта сбылась.

Мне нравятся клубы с великой историей. Тот факт, что Арсен Венгер уже много лет руководит командой, говорит о стабильности. Кроме того, здесь достаточно французов, что упрощает адаптацию.

Мне кажется, «Арсенал» показывает лучший футбол в премьер-лиге. Я действительно хотел перейти сюда», – цитирует Ляказетта клубная пресс-служба.

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