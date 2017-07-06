«МЮ» нашел замену Матичу и Дайеру в дортмундской «Боруссии»

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» отказался от услуг полузащитника «Челси» Неманьи Матича и хавбека «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

Согласно источнику, новой целью английского клуба стал игрок дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль.

Отмечается, что из-за травмы, которую 21-летний полузащитник получил в мае, он не сыграет до сентября. Этот факт охладил интерес со стороны других команд, но «МЮ» попытается воспользоваться этим обстоятельством и подписать немецкого хавбека этим летом.

В минувшем сезоне бундеслиги Вайгль провел 30 матчей и получил две желтые карточки. Его трансферный лист оценивается в 25 млн евро, а контракт с «Боруссией» рассчитан до 2021 года.