Сын Тюрама перешел в «Генгам»

Как сообщает официальный сайт «Генгама», Маркус Тюрам, сын легендарного игрока сборной Франции Лилиана Тюрама, продолжит карьеру в «Генгаме».

О сроках контракта, а также его условиях источник не сообщает.

Напомним, 19-летний нападающий играл за «молодежку» «Сошо» с 2012 года, а спустя три года дебютировал за основную команду.

В минувшем сезоне футболист сыграл 23 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

Добавим, что сын Тюрама также играл за юношеские и юниорские сборные Франции разных возрастов, с национальной командой игроков не старше 19 лет стал чемпионом Европы в 2016 году.