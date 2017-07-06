Сын Тюрама перешел в «Генгам»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает официальный сайт «Генгама», Маркус Тюрам, сын легендарного игрока сборной Франции Лилиана Тюрама, продолжит карьеру в «Генгаме».
О сроках контракта, а также его условиях источник не сообщает.
📝OFFICIEL : ce mercredi, Marcus THURAM s’est engagé pour l’EAG.— En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 5 июля 2017 г.
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Напомним, 19-летний нападающий играл за «молодежку» «Сошо» с 2012 года, а спустя три года дебютировал за основную команду.
В минувшем сезоне футболист сыграл 23 матча во всех турнирах и забил 1 гол.
Добавим, что сын Тюрама также играл за юношеские и юниорские сборные Франции разных возрастов, с национальной командой игроков не старше 19 лет стал чемпионом Европы в 2016 году.
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