Звонарева победила Яшину в первом круге турнира ITF в Египте
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Вера Звонарева в первом круге соревнований ITF в Шарм-эль-Шейхе обыграла свою соотечественницу Екатерину Яшину (6:3, 6:2).
За все время игры двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. В активе Яшиной 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
Таким образом, бывшая вторая ракетка мира вышла в четвертьфинал, где сыграет с Каникой Вайдей из Индии.
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