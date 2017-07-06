Звонарева победила Яшину в первом круге турнира ITF в Египте

Российская теннисистка Вера Звонарева в первом круге соревнований ITF в Шарм-эль-Шейхе обыграла свою соотечественницу Екатерину Яшину (6:3, 6:2).

За все время игры двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. В активе Яшиной 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Таким образом, бывшая вторая ракетка мира вышла в четвертьфинал, где сыграет с Каникой Вайдей из Индии.