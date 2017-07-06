Японский клуб презентовал Подольски (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 6 июля, бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски был представлен в качестве игрока «Виссел Кобе».
Напомним, 32-летний игрок перебрался в чемпионат Японии из турецкого «Галатасарая». Детали сделки не разглашаются.
Известно, что футболист будет выступать за новую команду под 10-м номером. По информации СМИ, сумма трансфера составила 2,5 млн евро.
続いて行われた記者会見では、— Ｊリーグ (@J_League) 6 июля 2017 г.
背番号10のユニフォームをお披露目✨
サプライズケーキの登場にスマイル🎂😁@vissel_kobe @Podolski10 #Poldi #WelcomePoldi #Ｊリーグ pic.twitter.com/kFkiV3F4y8
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