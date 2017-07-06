Японский клуб презентовал Подольски (фото)

Сегодня, 6 июля, бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски был представлен в качестве игрока «Виссел Кобе».

Напомним, 32-летний игрок перебрался в чемпионат Японии из турецкого «Галатасарая». Детали сделки не разглашаются.

Известно, что футболист будет выступать за новую команду под 10-м номером. По информации СМИ, сумма трансфера составила 2,5 млн евро.