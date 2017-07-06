Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Макарова- : -Кузнецова
Теннис  Рублев- : -Рамос-Винолас
Теннис  Касаткина- : -Контавейт
Теннис  Павлашек- : -Джокович
Теннис  Раонич- : -Южный
Волейбол  Бразилия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«МЮ» снова собирается побить трансферный рекорд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Sportsmail, «Манчестер Юнайтед» продолжает работу над усилением атакующей линии.

Согласно источнику, клуб не утратил интерес к форварду «Эвертона» Ромелу Лукаку, на которого также претендует «Челси». Отмечается, что «красные дьяволы» готовы выложить за лучшего бомбардира АПЛ в минувшем сезоне 100 млн фунтов (114 млн евро).

Ранее сообщалось, что «МЮ» предложил 80 млн евро за переход форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты, но испанцы ответили отказом.

Добавим, что трансферный рекорд по-прежнему принадлежит «Манчестер Юнайтед» – прошлым летом клуб вернул в свои ряды хавбека сборной Франции Поля Погба за 105 млн евро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» потратит 6 миллиардов рублей, а в нашем футболе грядет революция (видео)«Зенит» потратит 6 миллиардов рублей, а в нашем футболе грядет революция (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«МЮ» нашел замену Матичу и Дайеру в дортмундской «Боруссии»Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» отказался от услуг Неманьи Матича и Эрика Дайера.Руководство «Эвертона» провело переговоры с агентом Уэйна РуниАгент нападающего сборной Англии и «Манчестер Юнайтеда» Уэйна Руни встретился с президентом «Эвертона», чтобы обсудить возможный переход форварда в ливерпульский клуб.Зоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛЗоран Тошич покинул ЦСКА. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Бордо» ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере Хави ГарсииКак сообщает Le Parisien, хавбек «Зенита» Хави Гарсия продолжит карьеру в чемпионате Франции.«Галатасарай» претендует на защитника «Зенита» НетуКак сообщает Tuttomercatoweb, защитник «Зенита» Луиш Нету может перебраться в чемпионат Турции.«Ливерпуль» утратил интерес к форварду «Лацио» Бальде КейтаКак сообщает Calciomercato, «Ливерпуль» больше не заинтересован в приглашении нападающего «Лацио» Бальде Кейта.Мак прибыл в расположение ПАОКаПолузащитник «Зенита» Роберт Мак прибыл в расположение греческого ПАОК.«Челси» согласовал трансфер РюдигераКак сообщает Sky Sports, состав «Челси» этим летом пополнит защитник «Ромы» Антонио Рюдигер.Алексей Сафонов: «Зенит» этим летом потратит не меньше 100 млн евроИзвестный агент Алексей Сафонов – о трансферной политике «Зенита».«МЮ» предложил за Морату 80 млн евро, но получил отказРуководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.Трансфер Шмейхеля в «МЮ» зависит от решения Де ХеаКак сообщает The Sun, руководство «Лестера» готово отпустить голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля в «Манчестер Юнайтед».«Зенит» предложил 20 миллионов евро за игрока «Спортинга» РуисаКак сообщает издание Diario de Noticias, «Зенит» предложил «Спортингу» 20 миллионов евро за полузащитника Алана Руиса.Антуан Гризманн: Я не мог уйти из «Атлетико» в ситуации, когда клубу запретили покупать новых игроковНападающий «Атлетико» Антуан Гризманн объяснил свое решение остаться в мадридской команде.Кевин Бонифаци: Это правда, что «Зенит» сделал мне предложение21-летний защитник «Торино» Кевин Бонифаци подтвердил, что получил предложение от «Зенита».Где стоит продолжить карьеру Федору Смолову? (Опрос)Будущее нападающего сборной России Федора Смолова по-прежнему остается неопределенным.Спортивный директор «Кайрата»: Никаких действий по трансферу Аршавина не ведется«Кайрат» и «Зенит» не ведут переговоры о трансфере бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.«Бавария» отдаст Гнабри в аренду «Хоффенхайму», если не продаст Дугласа КостуПолузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри может перейти в «Хоффенхайм» на правах аренды.Британские СМИ: Руни вернется в «Эвертон» до конца неделиПо информации британского таблоида The Sun, нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни в предстоящем сезоне будет играть за «Эвертон».Маурисио может продолжить карьеру в Саудовской АравииБразильский полузащитник «Зенита» Маурисио близок к переходу в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.
Футбол
Александр Ляказетт: Глядя на Анри, я все детство мечтал оказаться в «Арсенале»
Бокс
Абель Санчес: Что болван-Макгрегор сможет сделать Мэйвезеру?
Футбол
«Барселона» выплатит Месси 50 млн евро за продление контракта
Футбол
Юрий Семин: Не исключаю, что Сычев еще сыграет за основу
все новости
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукакувсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы