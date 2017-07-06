«МЮ» снова собирается побить трансферный рекорд

Как сообщает Sportsmail, «Манчестер Юнайтед» продолжает работу над усилением атакующей линии.

Согласно источнику, клуб не утратил интерес к форварду «Эвертона» Ромелу Лукаку, на которого также претендует «Челси». Отмечается, что «красные дьяволы» готовы выложить за лучшего бомбардира АПЛ в минувшем сезоне 100 млн фунтов (114 млн евро).

Ранее сообщалось, что «МЮ» предложил 80 млн евро за переход форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты, но испанцы ответили отказом.

Добавим, что трансферный рекорд по-прежнему принадлежит «Манчестер Юнайтед» – прошлым летом клуб вернул в свои ряды хавбека сборной Франции Поля Погба за 105 млн евро.