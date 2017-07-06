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Терри спел песню в честь своего перехода в «Астон Виллу» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новичок «Астон Виллы» Джон Терри, который перебрался в английский клуб этим летом, исполнил песню под гитару в честь своего перехода в стан «вилланов».

Напомним, Терри пополнил ряды «Астон Виллы» из «Челси» на правах свободного агента. Контракт 36-летнего защитника с клубом чемпионшипа рассчитан до конца сезона-2017/18.

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