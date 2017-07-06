Терри спел песню в честь своего перехода в «Астон Виллу» (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Новичок «Астон Виллы» Джон Терри, который перебрался в английский клуб этим летом, исполнил песню под гитару в честь своего перехода в стан «вилланов».
Welcome JT👏🏽😂 pic.twitter.com/uqLGKYWw87— André Green (@AndreGreen_) 5 июля 2017 г.
Напомним, Терри пополнил ряды «Астон Виллы» из «Челси» на правах свободного агента. Контракт 36-летнего защитника с клубом чемпионшипа рассчитан до конца сезона-2017/18.
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