Терри спел песню в честь своего перехода в «Астон Виллу» (видео)

Новичок «Астон Виллы» Джон Терри, который перебрался в английский клуб этим летом, исполнил песню под гитару в честь своего перехода в стан «вилланов».

Напомним, Терри пополнил ряды «Астон Виллы» из «Челси» на правах свободного агента. Контракт 36-летнего защитника с клубом чемпионшипа рассчитан до конца сезона-2017/18.