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Джошуа Киммих: В «Баварии» главное не дать себя в обиду

Источник:  KickerКомментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих заявил, что игрокам его команды важно иметь сильный характер.

«В «Баварии» очень важно не дать себя в обиду. Если у меня был бы выбор между большим количеством матчей в непривычной позиции и меньшим – в своей родной, то я бы выбрал первое. Только потому, что я хочу играть где угодно, везде буду делать это со страстью», - цитирует Киммиха Kicker.

Отметим, что в прошедшем сезоне Киммих принял участие в 39-ти матчах, забил девять голов и отдал две результативных передачи.

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