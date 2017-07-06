Джошуа Киммих: В «Баварии» главное не дать себя в обиду

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих заявил, что игрокам его команды важно иметь сильный характер.

«В «Баварии» очень важно не дать себя в обиду. Если у меня был бы выбор между большим количеством матчей в непривычной позиции и меньшим – в своей родной, то я бы выбрал первое. Только потому, что я хочу играть где угодно, везде буду делать это со страстью», - цитирует Киммиха Kicker.

Отметим, что в прошедшем сезоне Киммих принял участие в 39-ти матчах, забил девять голов и отдал две результативных передачи.