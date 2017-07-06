Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Макарова- : -Кузнецова
Теннис  Рублев- : -Рамос-Винолас
Теннис  Касаткина- : -Контавейт
Теннис  Павлашек- : -Джокович
Теннис  Раонич- : -Южный
Волейбол  Бразилия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Альваро Арбелоа: Всегда буду защищать Моуринью

Источник:  MarcaКомментарии

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа выступил в поддержку бывшего главного тренера «сливочных» Жозе Моуринью.

«Жозе очень многому нам научил и вернул «Реал» на передовые позиции в европейском футболе. Он привел за собой именитых футболистов, пусть мы и не выиграли всего, что могли. Я видел настоящие поступки от Моуринью в течении трех лет и всегда буду его защищать», - цитирует Арбелоа Marca.

Напомним, Моуринью трудился в «Реале» с 2010 по 2013 года, выиграв чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» выплатит Месси 50 млн евро за продление контрактаФутбольный клуб «Барселона» выплатит форварду Лионелю Месси бонус в размере 50 миллионов евро за продление контракта, сообщает Sport.es.Торрес продлил контракт с мадридским «Атлетико»33-летний нападающий Фернандо Торрес продолжит выступления за мадридский «Атлетико».«Реал» объявил о переходе защитника мадридского «Атлетико»Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».Коэнтрау вернулся в чемпионат ПортугалииКак сообщает пресс-служба «Спортинга», состав лиссабонского клуба пополнил защитник «Реала» Фабио Коэнтрау.«МЮ» предложил за Морату 80 млн евро, но получил отказРуководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.Трансфер Шмейхеля в «МЮ» зависит от решения Де ХеаКак сообщает The Sun, руководство «Лестера» готово отпустить голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля в «Манчестер Юнайтед».Антуан Гризманн: Я не мог уйти из «Атлетико» в ситуации, когда клубу запретили покупать новых игроковНападающий «Атлетико» Антуан Гризманн объяснил свое решение остаться в мадридской команде.«Барселона» официально подтвердила продление контракта МессиОфициальный сайт «Барселоны» подтвердил информацию о том, что нападающий Лионель Месси продолжит защищать цвета каталонского гранда.Отступные в новом контракте Месси составят 300 миллионов евроОтступные за форварда Лионеля Месси по новому контракту с испанским футбольным клубом «Барселона» составят 300 миллионов евро.Экс-защитник «Реала» Пепе стал игроком «Бешикташа» (фото)Бывший защитник мадридского «Реала» Пепе продолжит карьеру в «Бешикташе», сообщает пресс-служба турецкого клуба.Роналду сообщил руководству «Реала» о своем решенииКак сообщает AS, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду останется в мадридским «Реале» на следующий сезон.«Севилья» объявила об уходе Иборры в «Лестер»Как сообщает пресс-служба «Севильи», 29-летний полузащитник Висенте Иборра продолжит карьеру в «Лестере».Маурисио попал в сферу интересов «Эспаньола»Полузащитник «Зенита» Маурисио попал в сферу интересов «Эспаньола». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.Лучший игрок молодежного ЧЕ отверг предложение «Реала» и намерен перейти в «Барселону»Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос принял решение сменить клубную прописку этим летом.Бэйл не собирается возвращаться в АПЛПолузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл принял решение остаться в Испании. Об этом сообщает Sky Sports.«Валенсия» подписала футболиста «Астаны» стоимостью 100 миллионов евроЭкс-полузащитник «Астаны» Неманья Максимович официально представлен в качестве игрока испанской «Валенсии».«Барселона» и Месси договорились о продлении контракта до 2022 года«Барселона» 15 июля объявит о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает испанский портал Sport.es.Карлос Каземиро: Не хочу, чтобы Роналду уходилПолузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро выразил надежду, что нападающий Криштиану Роналду не покинет команду.«Манчестер Юнайтед» и «Реал» будут жить в США в олимпийской деревнеВо время турне в США «Манчестер Юнайтед» и «Реал» будут жить в будущей олимпийской деревне. Оба клуба выбрали в качестве своей тренировочной базы кампус Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA).Аитор Каранка: Удивлен успехами Зидана-тренераБывший помощник экс-наставника мадридского «Реала» Жозе Моуринью Аитор Каранка заявил, что удивлен успехами Зинедина Зидана на посту главного тренера «сливочных».
Футбол
Александр Ляказетт: Глядя на Анри, я все детство мечтал оказаться в «Арсенале»
Бокс
Абель Санчес: Что болван-Макгрегор сможет сделать Мэйвезеру?
Футбол
«Барселона» выплатит Месси 50 млн евро за продление контракта
Футбол
Юрий Семин: Не исключаю, что Сычев еще сыграет за основу
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоавсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости