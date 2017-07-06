Альваро Арбелоа: Всегда буду защищать Моуринью

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа выступил в поддержку бывшего главного тренера «сливочных» Жозе Моуринью.

«Жозе очень многому нам научил и вернул «Реал» на передовые позиции в европейском футболе. Он привел за собой именитых футболистов, пусть мы и не выиграли всего, что могли. Я видел настоящие поступки от Моуринью в течении трех лет и всегда буду его защищать», - цитирует Арбелоа Marca.

Напомним, Моуринью трудился в «Реале» с 2010 по 2013 года, выиграв чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок.