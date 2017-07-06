Константин Сарсания: «Зенит» хочет взять еще одного российского игрока и 2-3 иностранцев

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о будущих приобретениях сине-бело-голубых.

- Мы бы хотели взять еще одного российского игрока, но детали раскрывать пока рано. Иностранцы? Как минимум два-три человека должны к нам присоединиться.

Фактически сейчас кроме Нету у нас нет ни одного центрального защитника, поэтому нужен прежде всего как минимум один центральный защитник. И еще один нападающий, - приводит слова Сарсании ТАСС.

Напомним, ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитниками «Ростова» Кристианом Нобоа, Дмитрием Полозом и Александром Ерохиным, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым, защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым и полузащитником «Ромы» Леандро Паредесом.

В матче первого тура РФПЛ «Зенит» 16 июля в гостях встретится со «СКА-Хабаровском».

Первую игру на стадионе «Санкт-Петербург» петербуржцы проведут 22 июля против «Рубина».

В межсезонье петербургский клуб возглавил итальянский тренер Роберто Манчини. Спортивным директором назначен Константин Сарсания, который занимал этот пост с 2006 по 2007 год.