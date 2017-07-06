Агента Турана: Арда остается в «Барселоне»

Агент полузащитника «Барселоны» Арды Турана Ахмет Булут заявил, что его клиент не покинет каталонский клуб.

«Туран никуда не уходит из «Барсы». Контракт рассчитан еще на три года, Арда скоро начинает готовится к новому сезону вместе с командой. Больше мне сказать нечего», - цитирует Булута NTVSpor.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Туран лондонского «Арсенала».

В прошедшем сезоне Туран провел 28 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевых передачи.