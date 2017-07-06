Константин Сарсания: «Зенит» готов расстаться с Эрнани, Маурисио, Молло и Цаллаговым

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о трансферной политике петербургского клуба.

– Мы готовы расстаться с Эрнани, Маурисио и Молло, они об этом знают. По первым двум у нас есть предложения от иностранных клубов, будем их рассматривать, а по Молло, к сожалению, пока ничего нет. Предложений по Цаллагову тоже пока нет, если появятся, будем рассматривать. Готовы расстаться, потому что у нас на позиции правого защитника – а именно там его видит главный тренер – есть достаточное количество игроков – Игорь Смольников, Александр Анюков, Денис Терентьев, – приводит слова Сарсании ТАСС.

Напомним, ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитниками «Ростова» Кристианом Нобоа, Дмитрием Полозом и Александром Ерохиным, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым, защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым и полузащитником «Ромы» Леандро Паредесом.

Эрнани, Йоан Молло и Ибрагим Цаллагов перешли в петербургский клуб во время зимнего перерыва сезона-2016/2017. Маурисио стал игроком «Зенита» в январе 2016 года.



В матче первого тура РФПЛ «Зенит» 16 июля в гостях встретится со «СКА-Хабаровском».

Первую игру на стадионе «Санкт-Петербург» петербуржцы проведут 22 июля против «Рубина».

В межсезонье петербургский клуб возглавил итальянский тренер Роберто Манчини. Спортивным директором назначен Константин Сарсания, который занимал этот пост с 2006 по 2007 год.