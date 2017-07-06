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Курт Зума: При Конте наелись этой тактикой, иногда был даже перебор…

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  France FootballКомментарии

Защитник «Челси» Курт Зума считает, что при тренере Антонио Конте команда заиграла по-итальянски.

«Конте научил нас итальянскому футболу, этим схемам – 3-5-2, 3-4-3, – сказал в интервью FranceFootball француз. – Как тактик он дотошный, пунктуальный. Очень много смотрели видео. Иногда, скажу честно, был даже перебор, слишком уж долго длились эти просмотры… Но это шло на пользу, позволяло увидеть все шероховатости, малейшие ошибки. Да, наелись этой тактикой. Раньше-то таких напряженных тактических занятий не было в моей практике. Но результат на лицо».

Напомним, в чемпионате 2016/17 «Челси» с 93-мя очками (опередив на семь «Тоттенхэм») стал чемпионом Англии.

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