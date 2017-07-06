Курт Зума: Моуриньо-то поменьше прыгал, чем Конте

Защитник «Челси» Курт Зума сравнил двух тренеров – итальянца Антонио Конте и португальца Жозе Моуринью.

«Очень эмоциональный. Великий тактик. Живет футболом, – так охарактеризовал Конте в интервью FranceFootball француз. – Когда мы забиваем, прыгает, общается с трибунами, очень много кричит. Удивительный человек. Иной раз даже смешно становится».

На вопрос, в чем основное отличие Конте от Моуринью, Зума ответил так: «Оба – великие тренеры, две глыбы. Но Моуринью-то поменьше прыгал. Хотя после поражений – лучше ему ничего не отвечать, промолчать. Себе дороже! При Моуринью не было так много видео и тактических занятий. Но тот умел настраивать, заряжать энергией победителя. Причина же провала в сезоне 2015/16 (10 место – прим. ред.) – психология. После победы в предыдущем сезоне команда не настроилась должным образом, все были слишком самоуверенны, думали, что снова все получится автоматом».