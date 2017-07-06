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Ринат Билялетдинов: Проблемы российского футбола заключаются не в лимите на легионеров

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение изменить формат лимита на легионеров в РФПЛ с сезона-2018/19.

«Не могу однозначно сказать, хорошо ли это. Меня и старый лимит устраивал. Понимаю, что дело в конкуренции. Слишком много легионеров — плохо, мало — тоже плохо. У лимита, который будет, проблема в том, что на поле могут выйти 10 легионеров. А это также является проблемой для молодых игроков, как и схема «6+5», где у них есть гарантированное место в составе. Проблема-то не в лимите, она гораздо шире. ПФЛ сокращают, молодым игрокам остается играть только в любительской лиге. У нас думают, что все поменяется, если лимит изменят», - цитирует Билялетдинова RT.

Напомним, лимит в России действует по схеме «6+5», что предполагает выход на поле шести легионеров. Лимит «10+15» в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

Добавим, что переход на лимит на легионеров в заявке с сезона-2018/19 предусматривается в «Стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года».

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