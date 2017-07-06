Александр Довбня: В матче против «Зенита» наш город нас поддержит
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня поделился своими ожиданиями от матча первого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита».
«Все, конечно же, понимают, что, каким бы ни был соперник — «Зенит», «Уфа» или ещё кто-то, со всеми будет одинаково. Понятно, что кто-то сильнее, кто-то слабее, но относиться будем одинаково ко всем. Думаю, наш город, наши зрители нас поддержат и будет супер», - заявил Довбня в эфире «Матч ТВ».
Напомним, матч состоится 16 июля в Хабаровске.
Матч
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
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