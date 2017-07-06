Константин Сарсания: В ближайшее время Юсупов станет игроком «Ростова»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал возможный переход Артура Юсупова в «Ростов».

– В ближайшее время он станет игроком «Ростова». Буквально на днях оформим его переход. Речь идет об аренде, пока на год, – приводит слова Сарсании ТАСС.

Напомним, Юсупов перешел в «Зенит» из московского «Динамо» в 2015 году. За это время полузащитник провел в составе сине-бело-голубых 54 матча и забил два гола.

Ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитниками «Ростова» Кристианом Нобоа, Дмитрием Полозом и Александром Ерохиным, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым, защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым и полузащитником «Ромы» Леандро Паредесом.

В матче первого тура РФПЛ «Зенит» 16 июля в гостях встретится со «СКА-Хабаровском».

Первую игру на стадионе «Санкт-Петербург» петербуржцы проведут 22 июля против «Рубина».

В межсезонье петербургский клуб возглавил итальянский тренер Роберто Манчини. Спортивным директором назначен Константин Сарсания, который занимал этот пост с 2006 по 2007 годы.